Ironia pungente di Fedez su Muschio Selvaggio. Il rapper ospite di Giuseppe Cruciani su Radio24 si è lasciato andare ad alcuni commenti…

A ‘La Zanzara’ su Radio24, si sa, si può parlare molto liberamente. Nel corso dell’ultima puntata, insieme a Giuseppe Cruciani e David Parenzo, è stato ospite Fedez che si è lasciato andare ad alcune parole decisamente pungenti a proposito di ‘Muschio Selvaggio’, in particolare riguardo alla gestione passata, quella sua, e quella attuale, affidata a Luis Sal dopo le note vicende.

Fedez-Cruciani, il commento su Muschio Selvaggio

Durante la trasmissione ‘La Zanzara’, come detto, Fedez e Cruciani si sono divertiti a parlare di diversi argomenti. Quando il conduttore ha chiesto al rapper qualcosa su ‘Muschio Selvaggio’, però, la scena se l’è presa il cantante.

“Ti posso fare una domanda su Muschio Selvaggio?”, ha chiesto Cruciani in modo diretto. Il rapper, senza particolare timore, ha ribaltato il quesito a suo favore: “Te la faccio io la domanda su Muschio Selvaggio. Secondo te Muschio Selvaggio era meglio prima o meglio adesso?”. La domanda è palesemente atta a cercare delle critiche verso l’attuale gestione di Luis Sal, mai citato dal rapper.

La risposta di Cruciani è stata emblematica: “La domanda è inappropriata perché c’è un conflitto d’interessi tuo, ma è ovvio che era meglio prima. Adesso non se po’ vedè, ma non lo seguo. Prima uscivano spezzoni, ma ancora va in onda? Io non ho nulla contro Luis Sal, tu mi hai fatto la domanda per parlare male di Luis Sal”.



La battaglia con il Codacons

Durante la puntata in radio, Federico è parso decisamente tranquillo, forse anche per via della recente udienza nell’affair, l’ennesimo, con il Codacons. A Roma, ieri, infatti, il rapper ha avuto un altro successo contro l’associazione a tutela dei consumatori che lo aveva querelato per calunnia. Infatti, il pm ha optato chiedere il non luogo a procedere nel procedimento che vede l’artista imputato per l’accusa di calunnia ai danni del Codacons.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG