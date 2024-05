La particolare vicenda che ha coinvolto Fedez e Cristiano Iovino ha visto ora la madre del rapper prendere una netta posizione.

Cosa c’è di vero in tutte le indiscrezioni che vorrebbero Fedez coinvolto nel caso del pestaggio a Cristiano Iovino? Al momento non è dato saperlo. Quello che è certo è che il rapper, e sua madre, Annamaria Berrinzaghi, abbiano preso delle nette posizioni in queste ore. I due, infatti, a parole e con gesti emblematici si sono voluti esporre.

Fedez-Iovino, parla la madre del rapper

Sono diverse le notizie che circolano in queste ore a proposito di Fedez e del pestaggio di Cristiano Iovino che lo vedrebbe in qualche modo coinvolto. Dopo i presunti testimoni, per il rapper si è parlato anche di una denuncia. A provare a mettere un freno a queste voci ci ha pensato anche la madre di Federico, nonché sua manager, Annamaria Berrinzaghi. Sui social, la donna ha deciso di pubblicare una storia emblematica.

Per la donna, nessun messaggio particolare o frase ma solo una parola: ossessione. La madre del rapper, infatti, ha sottolineato il significato del termine riportandone la definizione. Si tratta di un sostantivo che lo stesso rapper aveva più volte ripetuto in passato quando si era trattato di fare i conti con i tanti rumors suo conto e quelli di Chiara Ferragni.

Le parole del rapper

Prima dell’intervente della madre, a parlare era stato lo stesso Fedez come riportato dall’Ansa e da Il Messaggero: “Io non c’ero, e dalla telecamera non si vede niente”, aveva detto il diretto interessato. “Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo è andato a ballare a Ibiza. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia. Se questa persona non è stata portata in ospedale non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare?”. Staremo a vedere come si concluderà la vicenda.

