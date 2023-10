Gli ultimi controlli effettuati in ospedale hanno rilevato che Fedez starebbe meglio e potrebbe essere dimesso già dalle prossime ore.

Dopo un brutto spavento e un’intera settimana trascorsa in ospedale, Fedez sarebbe in procinto di lasciare il Fatebenefratelli di Milano per fare ritorno a casa. Il rapper ha avuto alcune emorragie interne a lui causate da delle ulcere, ma gli ultimi controlli avrebbero rilevato che le sue condizioni sarebbero in via di miglioramento.

Da giorni il rapper e la sua famiglia si sono trincerati dietro al più totale silenzio e i fan dei social sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni e su quello che gli è accaduto.

Fedez verso le dimissioni in ospedale

Le condizioni di Fedez sarebbero fortunatamente migliorate e, nelle prossime ore, il rapper potrebbe finalmente lasciare l’ospedale in cui è stato ricoverato una settimana fa a seguito del grave malore da lui accusato improvvisamente mentre si trovava in aeroporto.

Il rapper ha avuto alcune emorragie interne, ma da subito i medici hanno fatto sapere che non fosse in pericolo di vita. Al momento non è dato sapere se davvero gli consentiranno di lasciare l’ospedale e se potrà trascorrere un periodo di convalescenza a casa, dove ovviamente lo stanno attendendo i suoi figli (Leone e Vittoria). Sua moglie Chiara Ferragni gli ha fatto visita in ospedale ogni giorno, da quando è stato ricoverato.

Il rapper al momento non ha si è ancora pronunciato in merito alla vicenda e in tanti, sui social, sono impazienti di saperne di più sul suo stato di salute.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG