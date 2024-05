Sarà ospite o no da Cattelan? Fedez rompe il silenzio dopo le voci di censura arrivate dalla Rai. Il rapper allo scoperto sui social.

Sembrava essere saltata l’ospitata di Fedez da Cattelan e invece qualcosa potrebbe essere cambiato. A far pensare in questo senso è stato lo stesso rapper tramite una serie di stories su Instagram con le quali ha rotto il silenzio a proposito delle ipotesi censura subite dalla Rai e non solo. L’artista ha scelto di parlare… a modo suo.

Fedez da Cattelan, il rapper allo scoperto

Condividendo una serie di stories su Instagram relativamente alla notizia di presunta censura ricevuta dalla Rai per la sua ospitata da Cattelan, Fedez ha, di fatto, provato a far intendere che, invece, sarà ben presente al programma del conduttore. L’artista ha prima pubblicato una foto di un noto media italiano che riportava la notizia della cancellazione della sua ospitata e ha detto: “A parte che foto di me**a”. E poi ancora, in modo affermativo: “Ops”, rispondendo, invece, a una scritta che diceva: “Fedez sarà ospite del nuovo programma di Cattelan su Rai2”.

La critica alla stampa

Ma nel suo uscire allo scoperto sulla vicenda, Federico ha fatto ancora di più scagliandosi, ancora una volta, contro la stampa italiana: “Mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare notizie e poi smentirle con altre notizie il giorno dopo… Ma a questo punto verificare fonti e veridicità delle notizie prima no? NO”, le sue parole. Pare, quindi, che il rapper sarà ospite di Cattelan sulla Rai. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori dettagli o smentite sulla vicenda e se qualcuno degli interessati del caso vorrà apertamente chiarire la questione. Possibile che, in un modo o in un altro, possa essere lo stesso conduttore a far luce sul caso.

