Secondo molti utenti del web e della radio, J-Ax avrebbe lanciato una frecciata a Fedez dopo le recenti questioni legate alla sua salute.

La salute di Fedez sta facendo molto discutere in questi giorni. Nessuno sa esattamente come stia il rapper e, anche per questo, ogni voce o indiscrezione assume un peso, forse, anche spropositato. Lo stesso si può dire di alcune dichiarazioni rilasciate a Radio Deejay da parte di J-Ax che, secondo alcuni utenti, sarebbero una frecciata bella e buona proprio all’amico…

Fedez, la possibile frecciata di J-Ax

Sebbene non sia stato nominato ufficialmente dal diretto interessato, secondo molti utenti del web e radioascoltatori, J-Ax avrebbe mandato una frecciata bella e buona a Fedez durante il suo intervento su Radio Deejay, nel corso di ‘Deejay chiama Italia‘. “Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone”, ha esordito il cantante.

“Io dal momento che ho messo in mezzo alla mia vita altre persone, anche Jad, poi una famiglia, un partner e soprattutto un figlio… non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino. Non ho scusanti, non mi interessa se sei una persona incompleta o se hai la depressione. Quando è il momento di assumersi le responsabilità da uomo e da padre, se non lo fai io non ti rispetto”.

Come detto, Fedez non è mai stato citato da J-Ax e, probabilmente, le sue parole non hanno nulla a che vedere con quanto successo negli ultimi giorni all’ormai ex di Chiara Ferragni. Eppure, in tantissimi commenti, molte persone hanno letto le sue affermazioni come delle frecciate rivolte proprio all’amico (o forse ex amico).

Come sta davvero Federico

Al netto dei rumors sullo stato di salute di Fedez, il diretto interessato aveva voluto precisare via social che non era “in pericolo”, nonostante i moltissimi articoli usciti sul suo conto e sulle sue condizioni. Il rapper, infatti, tramite una storia su Instagram, aveva sottolineato: “Ciao a tutti volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perchè stiano dicendo che sono in fin di vita”.

