Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno celebrato il battesimo della piccola Matilde con una cerimonia intima a Verona.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno festeggiato il battesimo della loro primogenita, Matilde, con una cerimonia intima a Verona. La celebrazione si è svolta domenica 26 maggio, alla presenza di pochi amici intimi e dei familiari più stretti. La coppia ha optato per un look total white, perfetto per l’occasione.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: un evento privato ma emozionante

La cerimonia religiosa si è svolta in un’atmosfera raccolta e privata. Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno voluto mantenere l’evento discreto, condividendo momenti significativi solo con le persone più vicine. Dopo la funzione, la festa è continuata con un pranzo al Vescovo Moro, rinomato ristorante ed enoteca di Verona.

La star indiscussa della giornata è stata Matilde, celebrata dai genitori con una tenera frase sulla torta: “Brava Matilde“. Questa scelta riflette il buon carattere della piccola e ha dato il via all’hashtag #bravaMati, utilizzato nei post sui social media.

Federica e Matteo hanno condiviso le emozionanti foto del battesimo sui loro profili Instagram nelle storie, postando le foto scattate dagli altri invitati all’evento. Gli scatti mostrano un’affettuosa Federica che guarda la sua bambina, mantenendo il viso della piccola coperto per proteggere la sua privacy.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta portano Matilde a nuotare

Poco tempo fa, Matilde ha vissuto un altro momento speciale: il suo primo approccio con l’acqua. Federica Pellegrini ha portato la figlia in piscina, creando un legame precoce con l’elemento che ha segnato la sua carriera da nuotatrice.

“I neonati vengono dall’acqua ed è importante mantenere questo feeling subito”, ha spiegato Federica. La campionessa spera che Matilde sviluppi un amore per il nuoto e, soprattutto, che impari ad essere una combattente nella vita, qualsiasi cosa decida di fare.

