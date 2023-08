Per i 21 anni del suo Carlos, Fabrizio Corona non ha badato a spese organizzando un super party in Costa Smeralda.

Una splendida dedica social ma soprattutto una festa super in Costa Smeralda. Fabrizio Corona si mostra in una veste inedita di papà attento e premuroso per suo figlio Carlos Maria. Per i 21 anni del ragazzo, ecco quindi un party speciale a Porto Cervo con tanti invitati e grande divertimento ma anche con una, come prevedibile, assenza: mamma Nina Moric.

Fabrizio Corona e il party per il figlio Carlos

Corona è stato ancora una volta il re della festa in Costa Smeralda. In questo caso, però, per una “giusta causa”, ovvero per i 21 anni di suo figlio Carlos Maria.

A Porto Cervo, l’ex re dei paparazzi ha organizzato un party scatenato tra musica, bottiglie di champagne, torte, candeline, balli, musica e tanto divertimento. Il tutto ben documentato sui social dove nelle stories dell’uomo è stato possibile vedere alcuni dei momento cruciali della festa.

Presente al compleanno del ragazzo anche Sara Barbieri, la fidanzata appunto di Fabrizio. Con loro anche alcuni vip tra cui Soleil Sorge che si trova in Costa Smeralda in vacanza.

Grande assente, invece, mamma Nina Moric con la quale i rapporti non sono ottimali in questo momento. Va detto, però, che la modella ha comunque voluto mandare gli auguri a suo figlio: “Eri nato alle 18.38 di giovedì. Benvenuto al mondo piccolo mio”. E successivamente ha anche condiviso la foto di una letterina dolcissima scritta proprio da Carlos quando era bambino in cui diceva il suo ‘ti amo tanto’.

Anche papà Fabrizio non è stato da meno in quanto a dediche: “Perché tu sei un essere speciale e io avrò cura di te, auguri CarlosMaria +21”, le sue parole.

Di seguito anche il post Instagram con gli auguri dell’ex re dei paparazzi per il figlio:

