Dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai ha iniziato a circolare la voce in merito alla sua presunta sostituzione da parte di un famoso cantante.

Secondo i rumor in circolazione la Rai starebbe valutando la possibilità di sostituire il posto di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nella domenica sera con un programma condotto dal famoso cantante Enrico Ruggeri. Lo stesso artista si è espresso in merito all’ipotesi in circolazione affermando a Un giorno da pecora:

“Se mi piacerebbe andare in onda al posto di Fabio Fazio? Se avessi quella macchina da guerra che ti consente di avere quegli ospiti volentieri, anche perché dubito che Obama sia stato a ‘Che tempo che fa’ unicamente perché c’era Fazio. Cosa direi se me lo proponessero davvero? Un salotto dove c’è narrazione, si sorride e si fa cultura è il mio pane”.

Fabio Fazio sostituito da un cantante: l’indiscrezione

Enrico Ruggeri prenderà il posto di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa? L’indicrezione è diventata sempre più insistente in rete ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme.

Nei giorni scorsi sono circolate numerose indiscrezioni anche in merito alla possibilità che il conduttore fosse sostituito dal collega Alessandro Cattelan, ma la questione è stata smentita dal diretto interessato e al momento sulla questione non sono emerse conferme.

