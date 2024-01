Il noto conduttore di ‘Che Tempo Che Fa’ tra il prossimo Sanremo e il suo futuro in televisione. Le parole di Fabio Fazio.

Ha deciso di smettere tra qualche anno di fare televisione e di dedicarsi ad altre attività e al magazine del Corriere della Sera, 7, Fabio Fazio lo ha raccontato senza troppi problemi. ll noto conduttore di ‘Che Tempo Che Fa’ ha avuto modo di parlare del suo futuro, ma anche del presente con alcune parole importanti sulla Rai e la prossima edizione di Sanremo il cui regolamento sembra fatto contro di lui…

Fabio Fazio, tra Sanremo e futuro

Nel corso dell’intervista a 7, riportata oggi dal Corriere della Sera nella sua versione online, Fazio ha parlato di tanti argomenti compreso il rapporto con la Rai a seguito del suo passaggio sul Nove.

“La Rai è patrimonio di tutti e per questo mi auguro che possa tornare a svolgere una funzione inclusiva e non divisiva. Dopo di che a distruggere, lo sappiamo tutti, ci vuole un attimo…”, il commento del presentatore.

Proprio su mamma Rai e sul rapporto che potrebbe cambiare di nuovo, il conduttore ha fatto un appunto che chiama in causa anche la prossima edizione di Sanremo 2024: “Mah, per ora vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai. Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni…”.

Non è mancato poi un passaggio sul suo futuro in televisione. Fazio non ha fatto giri di parole: “40 anni di tv? Ma più che sufficienti! Infatti voglio smettere“. E ci sarebbe anche una data: “Cosa farò tra quattro anni? Scendo. D’altronde, se c’è una regola che ho imparato da Carlo Freccero è che 1 anno di televisione equivale a 7 anni di un uomo. Quindi mi aspettano, facendo i conti, altri 28 anni di lavoro in tv. Le sembra poco?”.

E su cosa farà senza tv: “Vivo. Mi riposo. Se smettessi Che tempo che fa potrei finalmente dedicarmi alle cose che amo di più. Leggerei, per esempio. Moltissimo. Sono un divoratore di libri: ne acquisto 1 ogni 3 giorni. Anzi, alcuni li prendo doppi […]”.

Di seguito anche un post Instagram di 7 con riferimento all’intervista del presentatore:

