Emma Marrone e Stefano De Martino: tutta la verità sul ritorno di fiamma

Emma Marrone e Stefano De Martino rompono il silenzio sul presunto ritorno di fiamma: la verità sul loro rapporto svelata.

Da tempo le voci sul presunto ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Emma Marrone si sono fatte sempre più insistenti. Ad alimentare le speculazioni c’erano state segnalazioni di cene insieme e momenti condivisi, soprattutto in seguito alla registrazione delle puntate di Stasera Tutto è Possibile, condotto da De Martino a cui ha partecipato come ospite anche la cantante.

Proprio durante l’ultima puntata dello show di Rai 2, Emma ha deciso di rompere il silenzio e rivelare tutta la verità sul riavvicinamento con l’ex storico. Scopriamo che cosa ha detto.

Un momento ironico, ma con un messaggio chiaro

Durante uno sketch comico nel programma condotto proprio da De Martino, Emma Marrone ha partecipato a una parodia del celebre C’è posta per te, ribattezzata per l’occasione C’è posta per Step.

Tra battute e imitazioni, il momento clou è arrivato quando la cantante ha ironizzato sul loro passato sentimentale: “L’unica cosa che torna è un paio di calzini. Non c’è nessun ritorno di fiamma o amore“.

Emma Marrone ha sottolineato con il sorriso che Stefano De Martino è “Molto meglio come amico che come fidanzato” chiudendo con leggerezza ogni speculazione.

Qui il video del momento iconico ed esilarante a STEP.

Emma smentisce i rumors sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino



“Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato” pic.twitter.com/Jbm70B82c3 — Trash Italiano (@trash_italiano) April 8, 2025

Il pubblico ha accolto con entusiasmo il momento, riconoscendo la maturità e la complicità che ancora lega i due, pur essendo ormai solo amici.

I social si dividono, ma la cantante è stata chiara

Nonostante le parole chiarissime di Emma, i social hanno continuato a parlare della loro sintonia sul palco. Tuttavia, la stessa Marrone ha voluto ribadire che non c’è alcun riavvicinamento sentimentale, bensì una sincera amicizia. I fan, anche se divisi, sembrano aver apprezzato la trasparenza.

Il siparietto si è concluso con un abbraccio affettuoso tra Emma Marrone e Stefano De Martino, a conferma del rispetto e dell’affetto reciproco. Nessun ritorno di fiamma, dunque, ma un’amicizia che dura nel tempo, lontana dai riflettori del gossip ma ben visibile sul palco della televisione italiana.