Ha festeggiato i 40 anni con una richiesta ai suoi fan. Stiamo parlando di Emma Marrone diventata virale con le sue parole…

Amatissima, per la sua musica e per il suo modo di essere. Stiamo parlando di Emma Marrone che nelle scorse ore ha festeggiato i 40 anni ma… guai a ricordarle l’età. La cantante, infatti, scherzando sui social con i fan, ha “rifiutato” di riconoscere il traguardo raggiunto e ha proposto ai seguaci di farle un particolarissimo regalo…

Emma festeggia i 40 anni

Nel giorno del suo compleanno (il 25 maggio), la brava Emma ha subito parlato in modo diretto a tutti i suoi fan che le avevano invaso i social con gli auguri: “Buongiorno a tutti, inizio già a ringraziarvi per gli auguri, per l’amore e l’affetto”, ha esordito la donna. “Poi mi serve qualcuno che va su Wikipedia, parliamoci chiaro, e inizi a cambiare la data di nascita. Intanto in Italia si dimenticano di tante, tante cose. Si dimenticheranno anche della mia età. Non diciamo più 40, non diciamo più questi numeri, lasciamo correre le cose così come vanno”.

Con grande ironia, la Marrone ha poi proseguito: “Anche voi smettetela di ricordarmelo ogni giorno, facciamo finta di niente perché io poi fondamentalmente si vede che ne dimostro 26, massimo 27. Quindi vi prego, il regalo più grande, andate su Wikipedia e cambiate si ca**o di numeri perché io non ho 40 anni. Ok? Non ho 40 anni”.

La dedica alla famiglia

Nelle ore successive alla gag con i fan, la stessa cantante ha condiviso un post su Instagram per ricordare l’importanza della sua famiglia nella sua vita e in questi 40 anni. Anzi, 14610 giorni di vita: “14610 giorni di vita amore e di ‘che cazzo me ne frega’. Siamo qua ad amarci ancora.. e ancora ..

Nonostante tutto. Si facciamo sta festa e facciamola bene! Grazie Mamma adorata. Grazie Checco mio dolcissimo.. Grazie a tutti voi”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG