Ospite di Belve, Emanuele Filiberto ha confessato diversi aspetti anche oscuri della sua vita tra cui il rapporto con le droghe.

Ci sarà anche Emanuele Filiberto di Savoia a Belve con Francesca Fagnani nella puntata che andrà in onda martedì 3 ottobre 2023. Disponibili le prime anticipazioni con le parole dell’uomo su diversi argomenti tra cui anche il suo rapporto, in passato, con le droghe.

Emanuele Filiberto, il padre e l’uso delle droghe

“È una cosa che ho sempre detto. Va con il fatto di esser chiusi, introversi, di non poter affrontare l’altro in una maniera normale e sana come oggi potrei fare. Questi paradisi artificiali ti aprivano e ti facevano mostrare dei sentimenti che normalmente non avresti mai mostrato”, ha spiegato Emanuele Filiberto riguardo all’uso, in passato delle droghe. In particolare, sollecitato dalla conduttrice, l’uomo ha spiegato: “Quali droghe? Ce ne son state parecchie, però a quell’epoca andava molto la cocaina purtroppo”.

Nel corso dell’intervista, anche alcuni passaggi sul padre e gli errori da lui commessi: “Mio padre ha sbagliato a non chiedere scusa per le leggi razziali. Mio padre è una persona che ha avuto per sua educazione un grandissimo rispetto della sua famiglia e del suo casato […]. Mi scuso per le leggi razziali, fosse stato fatto anche prima… Però qualcosa che lui ha avuto più di me è il rispetto per la sua famiglia e la sua storia e questo non poteva fargli dire queste cose. Questo è stato sbagliato”.

E sulla sua passata partecipazione a Sanremo nel 2010 con Pupo e il tenore Luca Canonici con tanto di secondo posto ottenuto: “È stata un’operazione marketing della Rai, è la Rai che aveva chiesto della mia partecipazione a Sanremo perché era un anno un po’ debole per loro, serviva quel piccolo casino in più”.

Di seguito anche alcuni passaggi dell’intervista condivisi in un post Instagram da parte della trasmissione e della conduttrice:

