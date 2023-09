Rapporto speciale Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco. Sui social spopola un loro recente video che ha fatto incuriosire molti fan.

Un feeling che va oltre l’essere mamma e figlio. Tra Elisabetta Gregoraci e il giovane Nathan Falco, c’è tanto di più, quasi un’amicizia. A confermarlo anche un simpaticissimo video social girato e condiviso su TikTok che è diventato virale in pochissimo tempo. Non tanto per la grande complicità tra i due ma per un dettaglio notato dai fan sul collo del ragazzo…

Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan virali sul web

Nelle ultime ore la bella Elisabetta Gregoraci ha condiviso su TikTok un video che la vede protagonista insieme a suo figlio Nathan. Un balletto con sottofondo musicale davvero simpatico dove è evidente il bellissimo rapporto tra i due.

La conduttrice non ha mai nascosto i sentimenti e l’affetto per il suo ragazzo, così come alcuni aspetti che, crescendo, sta scoprendo di lui. Proprio nell’ottica del “diventare grande”, molti utenti del web che hanno visto il filmato si sono accorti di un dettaglio davvero curioso.

Nel video, si vede Nathan con alcuni segni sul collo. In molti hanno ipotizzati si tratti di “succhiotti”: “Il piccolo cresce eh?!”, ha scritto un utente. “Non sono segni, sono baci di qualche bella ragazza sicuramente”, ha commentato un altro.

Parecchi hanno notato, appunto, i segni sul collo del ragazzino ma, va detto, tutti hanno trovato abbastanza normale la vicenda. Sono tantissimi, infatti, i messaggi d’affetto per lui e per sua madre: “Che belli che siete, un rapporto unico”, “Eli, tuo figlio è bellissimo complimenti”, “Nathan sta crescendo ed è proprio come te e Flavio”, hanno scritto altri.

Insomma, la Gregoraci e suo figlio sono proprio un’accoppiata vincente…

Di seguito anche il post TikTok con il video del balletto tra madre e figlio e i vari commenti di cui vi abbiamo parlato:

