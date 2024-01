Elisabetta Gregoraci ha replicato contro chi sostiene che sia stata “raccomandata” dall’ex marito per la conduzione di Made in Italy.

Dal 29 gennaio Elisabetta Gregoraci sarà al timone di Made in Italy al fianco di Gigi e Ross e, nei giorni scorsi, sono circolate indiscrezioni in merito ad una presunta “raccomandazione” che lei avrebbe ricevuto da parte del suo ex marito, Flavio Briatore, con cui è rimasta in buoni rapporti. Sulla questione la stessa Gregoraci è intervenuta affermando al Corriere della Sera:

“È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l’ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti. Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all’inizio”.

Elisabeta Gregoraci raccomandata: la replica

Elisabetta Gregoraci ha rispedito al mittente le accuse relative alla presunta “raccomandazione” da lei ricevuta da parte dell’ex marito, Flavio Briatore (che intanto, secondo i rumor, condurrà un reality su Sky). Nella sua ultima intervista al Corriere della Sera la conduttrice si è difesa anche per coloro secondo cui farebbe una vita agiata e senza problemi.

“Non avere il problema di pagare le bollette non significa non avere problemi. Io ho iniziato a frequentare ospedali quando avevo dieci anni per curare mia mamma ho perso persone molto importanti e ho una vita abbastanza intensa, con gente che lavora per me quindi ho la preoccupazione che le cose vadano sempre in un certo modo, anche per loro”, ha affermato la showgirl, che oggi abita a Monte Carlo insieme a suo figlio, Nathan Falco (e a pochi passi dall’abitazione in cui abita l’ex marito, Flavio Briatore).

Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? In tanti, tra i fan, non vedono l’ora di vederla al timone di Made in Italy.

