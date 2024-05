Aria d’estate per Elisabetta Gregoraci che ha sfoggiato un look fresco con un abito con una stampa e un paio di scarpe uniche. Il costo? Super…

Elisabetta Gregoraci, nota conduttrice televisiva e modella italiana, ha recentemente sfoggiato un outfit estivo che ha catturato l’attenzione di tutti. Sui social, la donna si è fatta fotografare durante una passeggiata sulla spiaggia indossando un elegante abito lungo firmato Sportmax e delle scarpe gialle dal design unico di Charles Philip Milano, dimostrando ancora una volta il suo impeccabile senso della moda. Il prezzo del suo outfit? Decisamente elevato…

Elisabetta Gregoraci, look da urlo: il prezzo dell’abito

L’abito scelto dalla Gregoraci è un capo di Sportmax, un marchio noto per le sue linee sofisticate e moderne. Il vestito, caratterizzato da una stampa vivace di limoni (almeno così ci sembra) su sfondo bianco, è perfetto per l’estate. L’outfit offre un mix di freschezza e stile. Il taglio lungo e aderente dell’abito, poi, è evidentemente adatto ad esaltare la figura della conduttrice, rendendola ancora più affascinante.

Il costo di questo vestito si aggira tra i 500 e i 600 euro, una cifra significativa per chi desidera un pezzo di alta moda che coniughi eleganza e comodità. La qualità dei tessuti e la cura nei dettagli tipica di Sportmax giustificano tale prezzo, garantendo un capo che durerà nel tempo.

Il costo delle scarpe

A completare il look, la Gregoraci ha scelto un paio di scarpe di Charles Philip Milano. Il modello Nicoletta, in rete colore giallo, aggiunge un tocco di colore vivace e una nota di originalità all’outfit. Queste scarpe sono caratterizzate da un design traforato che permette ai piedi di respirare, ideale per le giornate calde. Anche in questo caso, la conduttrice non ha badato a spese. Stiamo parlando di un paio di scarpe il cui costo si aggira intorno ai 500 euro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG