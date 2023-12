Momento nostalgia molto toccante per Elisabetta Gregoraci che sui social ha voluto ricordare la compianta nonna.

Si trova in vacanza con il figlio e con Flavio Briatore ma nonostante i bellissimi momenti che sta vivendo, in queste ore Elisabetta Gregoraci non ha potuto fare a meno di avere anche qualche pensiero triste. Il motivo è una brutta ricorrenza, ovvero quella della scomparsa di sua nonna Angela.

Elisabetta Gregoraci, il ricordo della nonna

Come detto, in questi giorni la Gregoraci sta trascorrendo momenti davvero unici in compagnia del figlio Nathan e di Flavio Briatore con una vacanza da sogno in Africa.

Al netto delle esperienze uniche tra mare e deserto, la conduttrice ha vissuto anche un momento di amarezza e nostalgia. La donna, infatti, in queste ore ha ricordato la sua compianta nonna Angela, una persona a lei molto cara e che è stata importante nella sua vita.

“Manchi nonna Angela, nonnina mia”, ha scritto nelle sue stories su Instagram Elisabetta. “Oggi è una brutta ricorrenza, spero tu stia bene. Mi raccomando pensaci, amaci e proteggici da lassù. Mi manchi”.

Un pensiero molto bello e anche piuttosto triste che ha generato nei seguaci della donna molte reazioni di affetto nei suoi cofronti. Al netto di un’apparenza sempre di un certo tipo e piuttosto felice, anche per la showgirl, quindi, ci sono dei momenti di down o comunque di grande riflessione emotiva come questo.

Di seguito, invece, un post Instagram della donna di ben altro umore con alcuni momenti della vacanza in Africa:

