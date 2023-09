Piccolo guaio per Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco per le vie di Monte Carlo. Sui social il racconto di quanto accaduto.

Ha deciso di affrontare tutto col sorriso e, dopo qualche minuto di apprensione, è stata premiata col lieto fine. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci che è stata vittima di una classica disavventura in auto tra le vie di Monte Carlo, con lei, il suo autista e, a quanto pare, anche il figlio Nathan Falco.

Disavventura per Elisabetta Gregoraci poi il lieto fine

Attraverso le sue stories su Instagram, dove prima della disavventura aveva spiegato di essere super felice per aver portato a termine alcuni shooting fotografici per lavoro, la bella Elisabetta ha raccontato come sia stata vittima di una sfortunata foratura ad una gomma dell’auto su cui viaggiava.

La Gregoraci ha mostrato ai suoi seguaci l’evolversi della situazione: “Bene ma non benissimo”, ha scritto nella didascalia della sua storia sfruttando la melodia della nota canzone. In quella seguente, invece, eccola all’opera, insieme all’autista, per risistemare tutto e partire: “Abbiamo forato una gomma”, ha aggiunto con le emoticon della faccina triste.

Dopo qualche minuto, chissà forse anche ora, però, il lieto fine. La conduttrice, infatti, si è mostrata giunta a casa dove si è ripresa in uno scatto con il figlio Nathan. Per lei, anche un bellissimo mazzo di fiori che le è stato mandato, sembra, da una fan.

Insomma, al netto dell’imprevisto, la bellissima Eli è riuscita ad affrontare tutto col sorriso e ad essere “premiata” da un bel gesto di chi la ammira e, a giudicare dai recenti post condivisi, sono davvero in tanti ad apprezzarla.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna impegnata ad alcuni eventi della Milano Fashion Week dove è possibile apprezzarla in diverse pose e diversi outfit. Anche in questo caso, molti commenti da parte dei suoi seguaci:

