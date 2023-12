Per la prima volta, Elisabetta Canalis ha parlato della fine del matrimonio con Brian Perri e su come vadano ora le cose.

La notizia della separazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri era uscita tempo fa su tutti i giornali ma mai, prima di oggi, i diretti interessati ne avevano parlato pubblicamente. L’ex Velina, attraverso una lunga e interessante intervista a Grazia, è uscita allo scoperto spiegando cosa sia accaduto e come stiano, ora, le cose.

Elisabetta Canalis e la fine del matrimonio con Brian Perri

La prima precisazione fatta dalla Canalis riguardo la sua situazione sentimentale è una: “Io e Brian siamo separati ma non ancora legalmente divorziati”. “Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti. Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri”.

Sulla fine della storia: “Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione […]”.

Molto è stato detto anche in merito a quello che sarebbe il nuovo compagno, ovvero Georgian Cimpeanu: “Posso dirle solo che sto molto bene e sono felice. E che non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me. Ci sono momenti nella vita che per amore bisogna aspettare, saper guardare ‘alla big picture’, il quadro generale, per credere nel futuro”, si è limitata a dire l’ex Velina.

Riguardo, invece, la sua vita attuale e quella della figlia, la bella Elisabetta ha spiegato che per il bene di Skyler non tornerà in Italia e che si è trasferita in una casa vicinissima a quella che condivideva con Perri.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di Grazia in cui l’ex Velina è protagonista:

