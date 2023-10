Una delle coppie più note di Uomini e Donne, Elga Enardu e Diego Daddì, sta affrontando un duro momento. Parla la donna.

Si sono lasciati ufficialmente alcuni giorni fa e le cose sembrano andare non troppo bene, almeno per Elga Enardu. La donna aveva comunicato l’addio a Diego Daddì e adesso ha dato qualche altro dettaglio riguardo la scelta di lasciarsi. La storia d’amore tra i due ex volti di Uomini e Donne andava avanti da anni e la coppia era tra le più amate dal pubblico dello show di Canale 5.

Elga Enardu soffre dopo addio a Diego Daddì

Alcuni giorni fa, come detto, era stata la Enardu a comunicare a tutti i suoi seguaci la fine della storia con Diego Daddì. La donna non aveva parlato apertamente delle ragioni per cui la relazione era stata interrotta e neppure l’uomo lo aveva fatto quando era uscito allo scoperto a seguido dell’annuncio.

Adesso, proprio Elga ha voluto rispondere alle domande dei suoi fan con una classica box domande.

A chi le ha chiesto come stesse dopo la rottura, la donna ha replicato: “Malissimo, ma reagisco”. Interessante, poi, un passaggio arrivato dopo un altro quesito di una fan: “Cosa non deve fare il proprio compagno per non far allontanare la donna?”, le hanno chiesto. Lei ha risposto: “Tradirla”. Un pensiero che potrebbe far pensare che sotto la sua rottura con Daddì ci possa essere un tradimento.

Infine, lasciandosi andare ad altre confessioni, la Enardu ha aggiunto: “Nemmeno io ci posso credere che ci siamo lasciati. Il nostro rapporto non si è mai rotto, ci siamo amati moltissimo, ci amiamo moltissimo, ci ameremmo per sempre… Nel mio caso la storia non è mai finita”.

Di seguito, invece, un post di agosto con cui i due si erano messi in evidenza con grande ironia:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG