Una gioia immensa per Eleonora Pedron che ha raggiunto il traguardo della laurea e lo ha celebrato anche sui social.

Una giornata indimenticabile per la “dottoressa” Eleonora Pedron. Ebbene sì, perché l’ex Miss Italia ha raggiunto l’importante traguardo della laurea. A renderlo noto la diretta interessata che non ha resistito comunicando con diverse foto social la lieta notizia. Al suo fianco, l’attuale compagno Fabio Troiano.

Eleonora Pedron si è laureata: la gioia social

Eleonora Pedron si è laureata nel corso triennale di Scienze e tecniche psicologiche presso l’Università Niccolò Cusano. Ad annunciarlo, come anticipato, è stata proprio la splendida ex Miss Italia via social.

Una gioia incontenibile per la donna che dopo essersi impegnata parecchio ha raggiunto l’importante traguardo.

Su Instagram, l’ex Miss si è mostrata con tanto di classica corona di alloro in testa e il titolo di “dottoressa”. Non poteva mancare anche una dedica speciale, andata ai genitori: “Mamma..e Papà, son tanto felice!”.

A condividere con lei questa giornata magica erano presenti i figli Ines Angelica e Leone Alexandre, nati dalla relazione con Max Biaggi, ma anche, ovviamente, l’attuale compagno, l’attore Fabio Troaino con lei nelle immagini subito dopo la discussione della tesi e protagonista anche di un dolcissimo commento sotto al post con gli scatti della giornata.

La scelta del percorso di studi e anche la tesi era diventata nota qualche tempo fa quando la donna, parlando al settimanale Oggi, aveva spiegato: “L’ispirazione per la tesi potevo prenderla da una storia che avevo sotto mano. La mia. A 40 anni ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa”.

La donna ha quindi ripercorso la sua storia tra sofferenze, successi, famiglia e tanto altro. […] Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo, Psicologia”, aveva detto.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex Miss con alcune foto del grande giorno:

