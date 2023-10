Torna a parlare Edoardo Donnamaria affrontando alcuni argomenti legati alla sua partecipazione passata al GF e non solo.

Molto spesso al centro di rumors relativi alla sua storia, ormai finita, con Antonella Fiordelisi, adesso è tornato a parlare Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum è stato ospite di Cusano Tv e su YouTube a Suite Selassié, lo show condotto da Lulù, Jessica e Clarissa Selassié, e ha avuto modo di raccontare alcuni passaggio della sua esperienza al GF Vip e non solo.

Edoardo Donnamaria e il rapporto con Tavassi

Tra i vari argomenti affrontati da Donnamaria, anche il rapporto con Edoardo Tavassi, attuale fidanzato di Micol Incorvaia, ovvero la sua ex. Il giovane volto di Forum ha spiegato quali dinamiche ci siano state durante il GF.

“Quando lei è entrata a me ha fatto molto piacere, eravamo rimasti in ottimi rapporti. Poi soprattutto avevo la coscienza pulita, l’ho presa bene, poi ci sono state delle tensioni. Le persone fuori influenzano tanto il tuo modo di comportanti quando esci”, ha spiegato Edoardo. “Devo dire che tra me ed Edoardo (Tavassi ndr), in particolare, l‘allontanamento era un po’ dovuto alle nostre rispettive ragazze. Mi prendo anche io delle responsabilità, ma il motivo principale era questo: Nicole era arrabbiata con Antonella, Antonella con Nicole.

Non è mancato poi anche un passaggio a proposito di Antonella Fiordelisi e della storia che, come noto, si è conclusa: “Io non ho mai fatto niente né di pubblico né di privato, per me la storia con Antonella è ovviamente finita”, ha precisato il ragazzo.

“Non parlo di questa cosa da tempo, per me rimarrà un affetto perché, per quanto breve, è stata intensa. Siamo stati molto bene, ma ho voluto evitare di creare aspettative. Spero che la sua esperienza con Pechino vada bene, è una sportiva, credo possa fare al caso suo”, ha concluso Donnamaria.

Di seguito anche un post su X che racchiude alcune delle parole del volto di Forum:

