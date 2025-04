È ufficiale, Sangiovanni è tornato: il cantante rivela i retroscena del ritiro

Sangiovanni è ufficialmente tornato sulle scene: a Che Tempo Che Fa il cantante rompe il silenzio sulla sua lunga assenza.

Dopo oltre un anno dal suo allontanamento dalle scene, Sangiovanni ha deciso di fare il suo ritorno in grande stile partecipando all’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Ospite di Fabio Fazio, il cantante ha finalmente rotto il silenzio sul difficile periodo affrontato, su quelli che sono stati i suoi pensieri per il futuro nel mondo della musica e ha persino presentato la sua nuova musica. Ma scopriamo che cosa era successo al cantante.

Il ritorno di Sangiovanni dopo il ritiro

Sangiovanni è tornato a parlare del suo percorso personale e professionale dopo il ritiro avvenuto nel febbraio 2024, in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Finiscimi“. Durante l’intervista a Che Tempo Che Fa, il cantautore ha raccontato la sua esperienza e il nuovo singolo che segna il suo ritorno sulla scena musicale: “Luci allo xeno“.

Il nuovo brano, presentato in anteprima da Fabio Fazio, segna una nuova fase per Sangiovanni. “Luci allo xeno” racconta il desiderio di rinascita e di ritorno alla luce, una metafora della ricerca di speranza in un periodo buio.

Sangiovanni ha dichiarato che il brano è stato scritto poco dopo il suo ritorno in studio, come primo passo verso un percorso di rinascita personale e musicale. “È un pezzo positivo, da ballare, che racconta di chi cerca una guida in un momento di smarrimento” ha spiegato.

Il percorso di recupero di Sangiovanni

Durante l’intervista, Sangiovanni ha parlato apertamente del suo periodo di difficoltà: “Mi sentivo triste, affaticato, senza energie“.

Ha spiegato di aver preso un momento di pausa per fare cose normali, come ottenere la patente, e di aver trovato sostegno nella musica e nella terapia. “La terapia mi ha aiutato tanto” ha ammesso. “Il mio benessere è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui la musica e la consapevolezza di me stesso“.

Alla fine dell’intervista, Sangiovanni ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dai suoi fan durante questo periodo difficile. “Non mi aspettavo tutta questa comprensione. Mi ha fatto sentire meno solo” ha dichiarato.