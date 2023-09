Nella prima puntata di Domenica In sono stati ospiti i Pooh e Mara Venier ha colto tutti di sorpresa con un gesto inaspettato.

Una nuova edizione di Domenica In ha avuto inizio e Mara Venier ha colto tutti di sorpresa interrompendo l’esibizione dei Pooh per poi sparire nel dietro le quinte. A seguire la conduttrice si è scusata e lo show ha ripreso come di consueto e la stessa Venier si è commossa assistendo all’esibizione della band. A seguire lei e il gruppo hanno ricordato Stefano D’Orazio, il musicista e storico membro dei Pooh scomparso durante il lockdown del 2020 per l’emergenza Coronavirus.

Mara Venier: il gesto inaspettato a Domenica In

Attimi di grande commozione a Domenica In, dove i primi ospiti della stagione sono stati i Pooh. Mara Venier si è mostrata visibilmente commossa dall’esibizione della band con cui, a seguire, ha voluto ricordare Stefano D’Orazio. Il celebre musicista è scomparso durante la pandemia da Coronavirus e solo in seguito al suo decesso è emerso che avesse alcuni gravi problemi di salute pregressi.

“Che meraviglia, c’è ancora nell’aria la sua presenza, era una persona pura…ci manca il suo sorriso, la sua energia le sue telefonate. Sapeva ironizzare su tutto, anche sul suo stato di salute. Era speciale”, hanno dichiarato i membri della band ricordando con affetto il loro storico collega. Durante la prima puntata dello show Mara Venier ha ricordato inoltre che si tratterà probabilmente dell’ultima edizione da lei condotta, e in tanti sui social sono curiosi di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG