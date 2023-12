Daniele Scardina ha annunciato di essere pronto a tornare a casa dopo che, nei mesi scorsi, ha avuto un’emorragia cerebrale.

Daniele Scardina sembra essersi finalmente ripreso e lui stesso, attraverso i social, ha annunciato che presto tornerà a casa dalla sua famiglia. Dopo una grave emorragia cerebrale avuta lo scorso 28 febbraio, il pugile è rimasto in coma per diversi mesi prima di riuscire finalmente a parlare.

“Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un sogno. Questo è il mio motto”, ha scritto in un suo post sui social, e ancora: “Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere”.

Daniele Scardina è finalmente pronto a tornare a casa e, dopo l’ultimo drammatico anno da lui vissuto, potrà finalmente riabbracciare amici e familiari per le feste di Natale.

Al momento King Toretto non ha ancora svelato i dettagli sulle sue condizioni e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più sul suo stato di salute. Nei mesi scorsi Scardina ha dovuto affrontare un lungo e importante percorso di cure e di riabilitazione dopo che, a febbraio, era finito in coma a causa di un’emorragia cerebrale. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno rivolto le loro preghiere.

