Tante notizie negli ultimi giorni con colpi di scena, frecciate, nuovi amori e “gialli”: scopriamo tutti i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni davvero ricchi di notizie e colpi di scena per il mondo della tv e dello spettacolo in generale. Sono stati molti i momenti intensi che hanno attirato l’attenzione. Spiccano sicuramente le parole di Stefano De Martino sul suo rapporto con Belen, ma anche il recente caso che ha visto coinvolto Fedez che, a quanto pare, non è stato bene. Scopriamo tutti i gossip della settimana dal 25 al 29 settembre.

I gossip della settimana: le confessioni di Stefano De Martino

La settimana è iniziata col botto e con la tanto attesa intervista a Belve di Stefano De Martino. Il conduttore ha avuto modo di parlare della sua storia, finita, con Belen e del suo “status”. L’ex ballerino di Amici ha trovato modo di ironizzare e commentare dicendo che, forse, gli toccherà “ri-divorziare”.

Di seguito anche il post di Belve col passaggio sul divorzio:

Wanda Nara e Lino Banfi a Ballando con le Stelle

Da Belve a Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci ha finalmente svelato gli ultimi due componenti del cast ufficiale. Si tratta di Lino Banfi e Wanda Nara. L’attore e la showgirl argentina hanno mandato un videomessaggio per annunciare la loro partecipazione alla trasmissione.

Il terribile lutto a La7: le parole di Mentana

Non solo belle notizie, però. Infatti, si è spento in questi giorni Armando Sommajuolo, storico conduttore del TgLa7. Tra i tanti messaggi di cordoglio che sono arrivati, anche quello di Enrico Mentana, molto colpito dal lutto del collega. “Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari”, alcune delle sue parole.

Lo spot Esselunga e il commento di Sonia Bruganelli sul divorzio

Tra i “casi” della settimana, certamente anche la pubblicità di Esselunga che tratta, in modo inedito, il tema del divorzio e della sofferenza dei figli che vedono i genitori separarsi. Sull’argomento ha speso alcune parole anche Sonia Bruganelli.

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha detto la sua condividendo un pensiero di Massimo Gramellini espresso sul Corriere della Sera.

Come sta Fedez? Giallo sulla sua salute

Ultimo, ma non per importanza ma solo per ordine cronologico, il giallo che riguarda le condizioni di salute di Fedez. Il rapper, marito di Chiara Ferragni, pare essere stato male. Diverse le indiscrezioni su quanto gli sia capitato. Pare, però, che abbia subito un intervento per ulcere gastriche. Ad allarmare i suoi fan anche l’improvviso ritorno in Italia di sua moglie che si trovava a Parigi per lavoro e che ha preso un volo immediato parlando di “emergenza” in famiglia.

A confermare il tutto, successivamente, anche lo stesso Federico che in una storia su Instagram ha spiegato di aver avuto due ulcere che gli “hanno causato un’emorragia interna”.

