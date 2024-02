Giornate ricchissime di notizie dal mondo dello spettacolo e della tv: non solo per Sanremo… Ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni intensi dal mondo dello spettacolo e della televisione con tantissimi personaggi che hanno fatto parlare di sé. Il focus è stato, ovviamente, sul Festival di Sanremo 2024 ma non sono mancate le notizie anche per quanto riguarda tutto il resto. Dal presunto nuovo flirt di Belen Rodriguez, fino alle dichiarazioni di Stefano De Martino su Alessia Marcuzzi. Scopriamo tutti i migliori gossip della settimana dal 5 al 9 febbraio.

I gossip della settimana: il nuovo flirt di Belen

Non manca quasi mai nella nostra rubrica, Belen Rodriguez. L’argentina, infatti, è stata pizzicata da Chi in dolce compagnia dopo i rumors di rottura con Elio Lorenzoni. Con chi è stata vista la showgirl? Con l’ex di Diletta Leotta… Per il momento, però, nessuno dei diretti interessati ha parlato per replicare ai rumors.

Stefano De Martino allo scoperto su Alessia Marcuzzi

Sembra un caso ma dopo Belen, ecco protagonista anche Stefano De Martino. Il conduttore e ballerino ha parlato per la prima volta in modo “più chiaro” di Alessia Marcuzzi con cui avrebbe avuto un flirt in passato.

L’uomo ha confidato a Il Giorno di aver parlato con la bionda showgirl: “Alessia conosce bene certe dinamiche, soprattutto non le ha fatto piacere perché quando ci sono figli di mezzo è sempre complicato. Da amico, ho provato a fornirle la mia visione della situazione, che come ho detto è molto relativa. Siamo solo di passaggio e finché la musica è accesa balliamo e non pensiamo a chi ci vuole rovinare la festa…”.

Re Carlo ha un cancro: l’annuncio

La settimana è iniziata anche con una terribile notizia che riguarda il Regno Unito e, precisamente Re Carlo d’Inghilterra. Al sovrano inglese, infatti, è stato diagnosticato un cancro. Ad annunciarlo in modo ufficiale Buckingham Palace con tanto di post social su Instagram con comunicato stampa.

Annalisa incinta? La risposta

Ma passiamo all’argomento della settimana, ovvero il Festival di Sanremo. Proprio dal palco dell’Ariston è partito un tormentone relativo alla cantante Annalisa. L’artista è stata ancora “vittima” di tante voci che la vorrebbero in dolce attesa.

La verità? A svelarla la stessa artista anche in modo piuttosto chiaro e nitido.

Il caso John Travolta a Sanremo

A prendersi la scena in queste ore, però, è stata l’ospitata di John Travolta a Sanremo. Il noto attore è stato protagonista di una gag con tanto di ‘Ballo del Qua Qua’ e annesse polemiche. Il divo, offeso dalla figura fatta, avrebbe scelto di non firmare la liberatoria per l’ok alle immagini in questione.

Inoltre, per via delle scarpe indossate, si sarebbe aperto un nuovo presunto caso di pubblicità occulta che, come accaduto lo scorso anno, ha investito di nuovo la Rai.

