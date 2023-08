Sarebbe stato svelato il motivo della mancata partecipazione di Cristina Scuccia a Tale e Quale Show 2023. Ecco la verità.

Era stata scelta da Carlo Conti per Tale e Quale Show 2023, il programma musicale dove i concorrenti imitano i cantanti. Eppure, Cristina Scuccia non ci sarà. Se in precedenza si era parlato di ragioni economiche dietro il cambio di programma, pare che le ragioni siano ben diverse. A rivelarle Di Più Tv.

Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale: il motivo

Come detto, il nome dell’ex Suor Cristina era tra quelli del cast di Tale e Quale. Le cose, però, sono cambiate dopo qualche tempo con la donna, fresca di partecipazione all’Isola dei Famosi, che sarebbe stata fatta fuori.

Il motivo dietro al forfait sarebbe di carattere personale. “Era già tutto deciso, ma proprio nei giorni in cui si sta mettendo a punto il programma, sono venute fuori una serie di divergenze con i responsabili della trasmissione, perché Cristina voleva un certo tipo di garanzie artistiche”, ha spiegato Di Più Tv.

“Da ex suora, aveva chiesto di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni, di avere insomma la parola finale nella scelta dei personaggi da imitare. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e quale show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti”.

Vedremo se i protagonisti della vicenda usciranno allo scoperto per dare spiegazioni o se invece, alla fine, si troverà una soluzione.

Ad oggi, invece, si parla della ex suora come prossima concorrente del Grande Fratello che inizierà a settembre. Staremo a vedere anche in tal senso se effettivamente sarà così o meno.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna che dopo aver tolto le vesti religiose è sicuramente molto chiacchierata anche nell’ambiente dello spettacolo:

