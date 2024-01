Melissa Monti, fidanzata con Cristian Totti, ha iniziato a sfoggiare un prezioso anello al dito. Si tratta di un dono di fidanzamento?

Cristian Totti sembra fare sul serio con la giovane fidanzata Melissa Monti e in tanti, sui social, hanno notato un prezioso gioiello che la giovane attrice avrebbe iniziato ad indossare e che, secondo indiscrezioni, le sarebbe stato donato proprio dal figlio di Ilary e Totti. Sui social c’è già chi parla di una presunta proposta di matrimonio ma, data la giovane età dei due protagonisti, è probabile che l’anello voglia solamente suggellare la loro promessa d’amore.

Cristian Totti: l’anello di Melissa Monti

A quanto pare Cristian Totti fa sul serio con Melissa Monti e i fan dei social hanno notato che la giovane fidanzata del primogenito di Totti e Ilary Blasi indossi un prezioso anello. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e del resto Melissa e Cristian mantengono il massimo riserbo sulla loro storia d’amore (lui è diventato maggiorenne il 6 novembre scorso e, pur godendo della popolarità dovuta ai suoi genitori, ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata).

Oggi Cristian ha intrapreso la carriera di calciatore come suo padre e in tanti si chiedono se il suo futuro non sia davvero sul campo da calcio. Il giovane figlio dei due vip continua a mantenere ottimi rapporti con entrambi nonostante la loro discussa separazione ed è rimasto a vivere con sua madre Ilary Blasi (così come le sue sorelle). In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla sua vita privata e alla sua famiglia, specie ora che Ilary Blasi ha annunciato l’uscita del suo primo libro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG