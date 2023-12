Dopo l’annuncio sulla malattia che lo avrebbe colpito, Costantino Vitagliano si mostra in ospedale e manda un messaggio importante.

C’è un alone di mistero e preoccupazione attorno alle condizioni di salute di Costantino Vitagliano che, dopo aver annunciato una problematica rara, presumibilmente una malattia, è tornato a farsi sentire e vedere sui social con un messaggio direttamente da un letto di ospedale. Difficile interpretare le sue reali condizioni ma sempre che l’ex re dei tronisti stia meditando, in generale, sulla vita.

Il messaggio di Costantino Vitagliano dall’ospedale

Nelle scorse giornate Costantino aveva fatto preoccupare tutti i suoi seguaci mandando un messaggio dall’ospedale che faceva intendere come la sua salute non fosse ottimale. Nessun dettaglio particolare ma solo una sottolineatura riguarda una “cosa rara” che neppure dagli esami si riesce a capire bene cosa sia.

“Sono ancora in ospedale, è da una settimana che sono qui per una cosa rara, talmente rara, che tutti gli esami che stiamo facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la miglior terapia”, le parole dette dall’ex re dei tronisti.

Ora, a distanza di alcune ore da quel messaggio, ecco un altro video che fa capire come l’uomo stia riflettendo su cosa sia veramente importante nella vita delle persone. “Auguro a tutti ai miei amici e nemici di realizzare tutti i loro sogni, di diventare ricchi e famosi, in modo tale che capiranno che quella non è la felicità”.

Come si capisce, l’uomo non ha dato informazioni relativamente alle sue condizioni di salute ma si è limitato a farsi vedere ancora in ospedale con tanto di messaggio pensieroso sui valori della vita e le cose importanti con chiaro riferimento, anche se implicito, alla salute.

Staremo a vedere se Vitagliano tornerà a farsi vedere o sentire per dare qualche aggiornamento.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex tronista:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG