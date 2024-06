Costantino Vitagliano celebra i suoi 50 anni e riflette sulla sua carriera tra successi e sfide personali. Ecco cosa ha rivelato.

Costantino Vitagliano, famoso per il suo ruolo di tronista a “Uomini e Donne”, celebra il suo 50esimo compleanno riflettendo sulla sua vita ricca di successi e sfide.

Vitagliano, che è stato una delle figure più iconiche dei primi anni 2000, ha condiviso i momenti più significativi della sua carriera e le difficoltà recenti in un’intervista al Corriere della Sera.

Costantino Vitagliano: una carriera tra alti e bassi

Costantino Vitagliano ha raccontato di come, all’apice del suo successo, guadagnasse cifre incredibili per le sue apparizioni in discoteca: “A un certo punto le richieste erano troppe, l’agenzia per limitare le serate ha alzato il cachet al massimo andando oltre i diecimila euro per un’ora. E invece di diminuire le domande aumentavano“.

Oggi, il panorama degli eventi è cambiato e le ospitate in discoteca sono state sostituite da eventi nei negozi e nei centri commerciali.

Durante l’intervista, Vitagliano ha rivelato i guadagni stratosferici che ha ottenuto nel corso della sua carriera, arrivando a comprare una Bentley da 250 mila euro e possedendo sei-sette case. Inoltre, ha parlato delle chat telefoniche con le fan che gli hanno fruttato un milione di euro in un anno: “Le fan chiamavano un 899 e parlavano con me, mi ascoltavano. A volte raccontavo la mia giornata, cose normali“.

Costantino Vitagliano: la sfida con la malattia autoimmune

Negli ultimi tempi, Costantino ha dovuto affrontare una sfida personale significativa: una malattia autoimmune diagnosticata pochi mesi fa. “Mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune qualche mese fa e ho perso venti chili. Le cure però sembrano funzionare, sto scalando il cortisone che dava effetti collaterali. Navigo a vista“, ha confessato.

Nonostante le difficoltà, Costantino guarda con soddisfazione alla sua vita: “Positivo, ho realizzato tutto quello che desideravo da ragazzino ovvero essere il più bello. Oggi passo più tempo possibile con mia figlia Ayla, la vera gioia“.

