Edoardo Tavassi ha replicato ai gossip secondo lui e Micol Incorvaia avrebbero chiesto ai fan di donare loro una cucina da 13mila euro.

Sui social sono circolate indiscrezioni in merito a un’ex coppia del GF Vip che si sarebbe fatta regalare dai fan una cucina da 13mila euro e in molti hanno creduto che si trattasse di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Alla questione ha replicato lo stesso fratello di Guendalina Tavassi, che attraverso le sue stories ha detto:

“Pensa se arrivasse adesso a Roma, mentre sono in Sicilia. Questa storia mi fa volare. Io sono in affitto, in una casa da 50 metri quadri e mi prendo la cucina da 13mila euro? Ma dove c***o la metto? Sul terrazzo? Io non so se sia più stupido chi ha inventato questa storia o quelli che ci credono. Secondo me sono più stupidi quelli che ci credono. Meritiamo l’estinzione”.

Edoardo Tavassi: la replica sulla cucina da 13mila euro

Edoardo Tavassi ha replicato alle voci secondo cui lui e Micol Incorvaia si sarebbero fatti regalare una cucina da 13mila euro dai fan e ha messo in chiaro che, in casa sua, neanche esisterebbe abbastanza spazio per una cucina simile.

Il gossip è diventato virale in rete nei giorni scorsi dopo che alcuni fan lo hanno riportato a Deianira Marzano attraverso i social. Per il momento non sono emersi ulteriori dettagli sull’identità dei due vip che avrebbero fatto una simile richiesta ai loro fan.

