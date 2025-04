Clizia Incorvaia contro Sarcina: “I figli vanno lasciati fuori”, poi la precisazione

Una battaglia a distanza e a colpi di giudici tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: l’ultimo messaggio dell’influencer è durissimo.

Dopo la denuncia di Francesco Sarcina verso l’ex, Clizia Incorvaia, ecco l’influencer uscire nuovamente allo scoperto e provare a fare chiarezza in una vicenda con aloni di mistero. La donna ha voluto replicare a seguito della presunta decisione della procura di rinviarla a giudizio per presunto sfruttamento dell’immagine della figlia.

Clizia Incorvaia, lo sfogo sulla figlia

Andando a ricostruire brevemente la situazione tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, l’uomo aveva denunciato la sua ex per presunto sfruttamento dell’immagine della figlia avuta insieme. Una situazione che aveva già visto diversi botta e risposta a distanza con l’influencer che aveva sostenuto la propria posizione.

Tramite le sue stories Instagram, ora, la Incorvaia ha voluto rispondere dopo il rinvio a giudizio nei suoi confronti che, secondo diversi media, sarebbe stato deciso in queste ore dalla Procura. “Quando una coppia finisce. I figli vanno lasciati fuori. E dei bravi genitori dovrebbero sapere ciò e trovare un accordo. Essere un bravo genitore significa fare un passo indietro difronte alla propria rabbia. Amare più della rabbia; questo ciò che insegno a mia figlia Nina”.

La separazione da Sarcina: la precisazione

Nelle successive stories su Instagram, poi, Clizia ha fatto una ulteriore precisazione che, in questo senso, non lascia spazio a dubbi in merito al destinatario: “Voglio puntualizzare una cosa importante. Io nel 2018 ho inviato la mia lettera di separazione. Quindi il mio matrimonio non è finito per un supposto tradimento da parte mia. Voglio far luce su una cosa che ancora oggi dopo 7 anni non è chiara. E non vorrei ritornare più su questo argomento, dove spero di aver fatto finalmente luce“. Staremo a vedere se da parte dell’uomo ci saranno nuove repliche o dichiarazioni.