Una torta decisamente speciale per festeggiare l’arrivo dei 43 anni. Ecco come ha trascorso il compleanno Clizia Incorvaia.

Bella, anzi, bellissima. Clizia Incorvaia non sembra sentire l’età che avanza, neppure i 43 anni appena festeggiati. Sui social, l’influencer ha mostrato in che modo ha trascorso il giorno del suo compleanno. A far discutere la torta per l’occasione con una scritta decisamente particolare che fa riferimento al suo essere “milf”.

Clizia Incorvaia e la torta “da milf”

Mamma di Nina, 8 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, e di Gabriele, 1 anno e 8 mesi, nato dall’amore col l’attuale compagno Paolo Ciavarro, per la Incorvaia sembra proprio che gli anni che passano non si sentano.

La donna, infatti, è più bella e in forma che mai e anche per questo ha voluto sottolineare come allo scoccare dei 43 anni essere così, “milf” come dice lei, non è facile.

L’influencer ha voluto festeggiare il compleanno con una torta con una scritta decisamente curiosa e che farà discutere: “Milf is not easy job”, ovvero “Essere milf non è un lavoro facile”. Il riferimento è al fatto che pur essendo diventata madre, a 43 anni si senta (e lo è) ancora decisamente bellissima.

Simpatico il video condiviso dalla donna per l’occasione, come ricco d’affetto il messaggio ricevuto dalla suocera, Eleonora Giorgi: “Fiori per il fiore più bello, profumato e smagliante delle nostre vite! Tanti auguri amata Cli!”. L’ex gieffina ha ringraziato e nelle sue storie ha voluto sottolineare rispondendo alla donna: “Ti voglio bene suocera iconica”, con tanto di cuore.

Insomma, per Clizia una giornata da incorniciare tra bellezza, ironia, tanto affetto e anche una torta che farà tanto parlare, fan e anche haters.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer con tanto di immagini della torta e dei festeggiamenti dove si possono pure leggere i commenti dei seguaci:

