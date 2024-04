Matrimonio anticipato per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che presto andranno a festeggiare le nozze anche con Eleonora Giorgi.

Non vedono l’ora di sposarsi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che hanno deciso di anticipare le nozze anche per sfruttare il momento di buona salute ritrovata di Eleonora Giorgi, madre del futuro sposo. A parlare di tutto è stata l’infouencer a ‘Storie di donne al bivio’ con Monica Setta.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nozze anticipate

Intervenuto a ‘Storie di donne al bivio’, Clizia Incorvaia ha raccontato la sua grande felicità per le prossime nozze con Paolo Ciavarro che inizialmente erano previste per ottobre ma che, ora, saranno in estate. Per la precisione il 12 luglio, in Versilia.

Tra le ragioni anche la salute di Eleonora Giorgi, madre del futuro sposo che pare stare meglio in questo periodo. “Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze”, ha spiegato Clizia sottolineando quindi la ragione che ha portato la coppia ad anticipare la data del matrimonio.

Per la donna anche un altro cambio di programma, quello sull’abito. Inizialmente aveva deciso per un vestito nero, ora, invece, si tratta di un abito più classico, bianco.

La salute della Giorgi

Come detto, tra le ragioni delle nozze anticipate, anche la salute di Eleonora Giorgi di cui, va detto, non ci sono attualmente tante notizie. Ad ogni modo, la Incorvaia ha spiegato, proprio sull’attrice, che la donna non è mai stata lasciata sola in questo periodo difficile nella lotta al tumore.

In questo senso, pure Massimo Ciavarro, ex compagno e padre di Paolo, non è mai stato assente: “Quando Eleonora è stata operata, Massimo è corso al suo fianco e non l’ha lasciata mai durante la degenza in ospedale. Ho chiesto a loro due una foto simbolica, un bacio amarcord che ricorda quello storico film e la nascita del loro amore”.

