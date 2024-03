In dolce attesa del secondo figlio, Chiara Nasti ha raccontato alcuni aspetti privati della maternità e del suo rapporto con Mattia Zaccagni.

Dopo Thiago, i bellissimi Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno per diventare mamma e papà bis. In arrivo, infatti, una bimba il cui nome, pare, non sia stato ancora deciso. Su Instagram, la giovane influencer ha raccontato alcuni aspetti della seconda maternità ma anche retroscena legati alla prima come, per esempio, il modo in cui informò il marito della prima dolce attesa.

Chiara Nasti, il messaggio a Zaccagni per il primo figlio

Sempre molto sincera e diretta con i fan (e con gli haters), la bella Chiara non si è tirata indietro nel rispondere alle domande dei suoi seguaci su Instagram. Parlando della prima gravidanza e dell’arrivo del piccolo Thiago, la Nasti ha spiegato: “Come dissi a Mattia di Thiago? In realtà in modo bruttissimo. Andai in panico e glielo dissi su WhatsApp”, ha ammesso l’influencer. “Un modo davvero orribile, tanto che mi disse ”la prossima volta che succederà, non dirmelo più così’”.

Ben diverso, invece, per quanto riguarda l’arrivo della secondogenita: “Questa volta, gliel’ho detto in un momento davvero delicato per lui e gli ho fatto capire che sarebbe arrivata una nuova vita con noi, infatti, è stato super emozionante. Eravamo solo io e lui”.

Preso il nuovo arrivo in famiglia

A proposito della piccola in arrivo, la Nasti ha spiegato di non aver ancora scelto il nome: “Anche con Thiago, però, fu così perché io mi ricordo che quando scegliemmo il nome ero di cinque mesi e mezzo o sei. Voglio sceglierlo, infatti, non ce la faccio più ma scegliere un nome è davvero troppo difficile! Mamma mia che indecisione“.

A dare maggiore confusione ai futuri genitori bis, anche le rispettive famiglie: “Anche perché a me ne piace uno, a mio marito un altro, poi, ci confrontiamo in famiglia e ce li bocciano, anche se poi, la scelta sarà nostra. Ce la possiamo fare”, ha concluso con ironia la donna.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda il primogenito della splendida coppia:

