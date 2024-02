Risposta diretta di Amadeus ad una domanda “scomoda” su Chiara Ferragni e l’eventuale presenza a Sanremo 2024.

Un’apertura che, quasi certamente, non porterà a nulla viste le tempistiche. Eppure, Amadeus, anche davanti ad una domanda “scomoda” su Chiara Ferragni, non si è tirato indietro. Intervenuto nella conferenza stampa prima della quarta serata di Sanremo 2024, il conduttore ha risposto a chi gli ha chiesto se avrebbe detto “sì” alla presenza dell’imprenditrice digitale sul palco dell’Ariston per chiedere scusa riguardo le recenti vicende legate al pandoro Balocco o comunque per dare delle spiegazioni sugli “errori di comunicazione” commessi.

Amadeus, l’apertura a Chiara Ferragni

Nel corso della conferenza stampa che precede la quarta serata del Festival di Sanremo, Amadeus è intervenuto per parlare di svariati temi.

In particolare hanno suscitato particolare clamore le frasi in risposta ad una domanda di Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia, che gli ha chiesto se sarebbe stato disponibile a far salire sul palco della kermesse Chiara Ferragni per chiedere scusa dopo il caso pandoro o, in generale, per spiegare quali siano stati i suoi “errori di comunicazione”.

“Se Chiara Ferragni ti avesse detto di poter venire a Sanremo e salire sul palco per spiegare i suoi errori di comunicazione tu avresti accettato?”, ha domandato Lucci.

Il conduttore del Festival non si è sottratto a dare una risposta: “Se me l’avesse chiesto, avrei sicuramente accettato“.

Ulteriore domanda è poi arrivata sempre da Lucci: “Chiara Ferragni sì e i trattori no?”. In questo senso, il presentatore ha girato le “responsabilità” del caso alla Rai.

Ama ha detto che fin dall’inizio aveva dato la sua disponibilità a far salire sul palco dei rappresentati della protesta degli agricoltori e ha quindi chiarito che per avere una risposta differente sarebe stato necessario chiedere alla dirigenza Rai.

Di seguito anche un post Instagram di RTL 102.5 con le parole del conduttore in conferenza a proposito dell’imprenditrice digitale:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG