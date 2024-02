Il noto marchio Pigna lascia Chiara Ferragni dopo il caso dello scandalo pandoro e le indagini sul suo conto. L’annuncio.

Sembravano essere stati messi da parte, almeno per il momento, i guai per Chiara Ferragni dopo le note vicende dello scandalo pandoro e le altre situazioni. Invece, per l’imprenditrice digitale, ecco un’altra batosta. Questa volta è Pigna a lasciarla ed interrompere la collaborazione. L’annuncio è arrivato con una conferma all’Ansa da parte dei vertici dell’azienda.

Chiara Ferrangi, Pigna interrompe la collaborazione

Un’altra batosta per Chiara Ferragni. Pigna ha deciso di interrompere la collaborazione con la nota imprenditrice digitale a seguito delle note vicende che la riguardano. In particolar modo, a seguito delle indagini che la vedono indagata per truffa aggravata. Dopo Safilo e Coca Cola, anche la Cartiere Paolo Pigna Spa ha cessato i rapporti con l’influencer e a renderlo noto è stata la stessa azienda attraverso le parole rilasciate all’Ansa.

Come si evince dall’Ansa, la Cartiere Paolo Pigna Spa ha interrotto i rapporti commerciali con le aziende collegate a Chiara Ferragni.

La decisione confermata dai vertici aziendali è arrivata “nel rispetto del proprio codice etico aziendale, che si può consultare anche sul portale pigna.it, che esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi”.

La situazione legata all’azienda che ha sede ad Alzano Lombardo (Bergamo), è arrivata dopo che qualche voce su questa situazione era circolata nei giorni scorsi quando era stata rimossa la pagina ‘Chiara Ferragni Limited Edition‘ dal sito della Pigna. Infatti, aprendo tale pagina web, il risultato era “Errore 404”.

La Pigna ha specificato che il suo rapporto con le aziende che fanno riferimento a Chiara Ferragni sia stato “di natura unicamente commerciale e ha riguardato la realizzazione di linee di prodotti di cancelleria per la scuola e per l’ufficio”.

Di seguito anche un post Instagram recente della moglie di Fedez che sta provando ad andare avanti dopo le problematiche lavorative:

