Continuano i messaggi social di Chiara Ferragni con annessi commenti che sembrano indirizzati all’ex marito, Fedez.

Aria di frecciata da parte di Chiara Ferragni e Fedez. La nota imprenditrice digitale, sempre seguitissima su tutti i social, sta pubblicando molto spesso alcuni simpatici filmati su TikTok. Tra gli ultimi, non è passato inosservato uno nel quale si parlava di uomini ed in particolare dove era presente un audio decisamente “pungente”…

Chiara Ferragni, nuova frecciata a Fedez

Come detto, in questi ultimi giorni, la Ferragni si sta divertendo a pubblicare diversi filmati su TikTok che stanno diventando subito virali. Il motivo? Parecchi di questi video contengono sottotitoli e audio che, a detta dei seguaci della bella Chiara, parrebbero essere delle velate, ma non troppo, frecciata all’indirizzo dell’ex marito Fedez.

L’ultimo post, infatti, parla di uomini e la frase che si sente dire dall’audio in sottofondo non lascia alcun dubbio: “Poi all’improvviso ho smesso d’amarla, da un’ora all’altra. Alle otto di sera ero innamorato pazzo, alle nove e tre quarti non me ne importava più niente: era finita, ero guarito”. Frasi che hanno generato tantissime reazioni. Un utente ha commentato, infatti: “Non so voi, ma per me questo messaggio urla Fedez“.

I filmati su TikTok

Come anticipato, l’ultimo video condiviso dalla Ferragni è solo uno dei tanti pubblicati di recente. Ad aver fatto parlare anche quello con sottofondo musicale della canzone di Jovanotti ‘La mia ragazza è magica’. Nel filmato in questione, Chiara ha di fatto cercato di far intendere che sia in attesa di un fidanzato che possa trattarla bene: “Aspettando che il mio futuro fidanzato faccia questo trend”, la caption allegata al video. Insomma, l’imprenditrice digitale si sta divertendo parecchio e anche i suoi fan che sono rimasti molto sorpresi dal modo in cui la donna stia reagendo alla fine della storia con Federico.

