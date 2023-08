La celebre influencer Chiara Ferragni ha fatto preoccupare i suoi fan con alcune foto che la mostrano in short e foulard.

Chiara Ferragni si è mostrata in short e con un top realizzato con un foulard e ha finito per scatenare le reazioni del pubblico in rete e infatti in tantissimi hanno manifestato la loro preoccupazione per l’influencer e per la sua forma fisica. In particolare in molti hanno espresso le loro critiche per la presunta ed eccessiva magrezza dell’influencer.

“Ormai sei pelle e ossa”, le ha scritto qualcuno tra i commenti alle foto, mentre altri hanno aggiunto: “Sempre più magra”, e ancora: “Mangiatela qualcosina”.

Chiara Ferragni: le foto che preoccupano i fan

In tanti sui social sono tornati ad esprimere preoccupazione per l’influencer Chiara Ferragni perché, a loro dire, sarebbe diventata fin troppo magra. La celebre imprenditrice digitale al momento non ha replicato alle polemiche ma nei mesi scorsi aveva affermato: “L’anoressia è una grave malattia e usarla come presa in giro mi sembra a dir poco maleducato”.

Sui social in tanti si chiedono se la moglie di Fedez tornerà a rompere il silenzio in merito alla questione e se replicherà agli haters che l’hanno presa di mira per la sua forma fisica.

