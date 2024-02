Una foto social di Chiara Ferragni ha generato ulteriori rumors riguardo al suo rapporto con il marito, Fedez. Cosa sta succedendo?

Si erano fatti rivedere insieme per spegnere ogni rumors di crisi. Eppure, è bastata una foto per far tornare tutto in discussione. Stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez con la donna che si è mostrata in uno scatto… senza fede.

Chiara Ferragni, la foto senza fede

Solamente pochi giorni fa, i Ferragnez avevano risposto, a modo loro, alle voci di crisi sul loro rapporto. I due, infatti, si erano mostrati insieme su alcune stories Instagram nelle quali si vedeva la bella Chiara giocare con Vittoria mentre papà Federico, appunto, riprendeva il momento di gioco.

Successivamente, marito e moglie erano usciti, presumibilmente per San Valentino, mettendo a tacere ogni questione sulla loro relazione.

Adesso, però, qualche nuova chiacchiera è riapparsa. La ragione è legata a una storia Instagram di Chiara pubblicata proprio da lei sul profilo. L’influencer ha messo una foto della sua mano illuminata dalla luce del giorno che va a formare l’arcobaleno. Nella didascalia, la scritta: “Choose the magic”.

Fin qui nessuna pecca, se non fosse che la mano mostrato era la sinistra e che nell’anulare non era presente la fede di nozze.

Da qui una serie di ipotesi e suggestioni di crisi con Fedez. Sicuramente ci sarà una spiegazione, anche perché solamente nel weekend appena passato, al dito dell’imprenditrice, l’anello era presente.

Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno commentare la questione oppure no. Probabile che la coppia possa scegliere il silenzio e dar risposte con i fatti e non a parole. Al netto dei dubbi sul loro rapporto, possibile che i due debbano pensare a cose più importanti a cui rispondere, come il caso del pandoro Balocco e il recente nuovo confronto del rapper con il Codacons.

Di seguito anche un post Instagram del weekend dove l’imprenditrice aveva l’anello:

