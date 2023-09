Duro attacco a Chiara Ferragni dopo un recente post social in cui si è mostrata in costume. Le parole e cosa è successo.

Aveva generato diversi commenti da parte dei fan e anche dagli haters, ora l’ultimo post social di Chiara Ferragni fa parlare anche Caterina Collovati che non ha risparmiato una dura critica all’imprenditrice digitale. La moglie dell’ex storico calciatore ha condiviso la sua opinione con una storia su Instagram.

Chiara Ferragni attaccata da Caterina Collovati

La questione tra la Ferragni e la Collovati parte, in realtà, dalla replica della prima alle parole di Andrea Giambruno che aveva commentato i recenti casi di violenza sulle donne avvenuti in Italia. “Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”.

Frasi a cui l’influencer aveva risposto: “Stranamente è sempre la donna a essere colpevolizzata: victim blaming allo stato puro. Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi giornalisti che non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con i giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”.

Al netto di queste parole, ecco però il “famoso” post dell’imprenditrice digitale che ha generato la reazione della Collovati: “Avvertire la signora Ferragni che anche sbattere continuamente il sedere in faccia ai followers rappresenta un problema: trattasi di ossessione compulsiva. E visto che l’altro giorno spiegava al mondo intero quale fosse il problema delle donne, metta anche il suo vizio nell’elenco dei problemi!”.

Staremo a vedere se la Ferragni deciderà di replicare ulteriormente o se lascerà che le acque si calmino sull’argomento.

Di seguito anche il post Instagram della donna che ha fatto molto discutere:

