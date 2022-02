Ludovico Aldasio “I miei capelli rossi simboleggiano la mia forza di volontà”

Ecco a voi il risultato!

Ludovico, passare dall’anonimato all’essere conosciuto, come è stato ? Come hai vissuto questo cambiamento?

– Sicuramente c’è una bella differenza, ci sono vantaggi e svantaggi, ciò che più mi interessa oltre a condividere i miei contenuti è poter diffondere messaggi giusti al mio pubblico ed essere per loro un esempio.

Preferisci guardare una serie Tv o un film?

– Attualmente sono nel mood serie Tv, anche se prima di sceglierne una ci impiego anche un’ora e così finisco per procrastinare e coricarmi.

In amore come sei messo?

– Per il momento sono single, tra l’altro mi considero un ragazzo romantico

Hai animali domestici?

– Sì, ho una gattina di nome Tigre, la amo moltissimo. Purtroppo ad Ottobre ha subito un brutto incidente ma fortunatamente si è ripresa. Se date amore agli animali loro vivranno solo per voi !

Quale è il tuo piatto preferito?

– Sono attento a ciò che mangio, sto seguendo una dieta per migliorare il mio fisico, nonostante ciò ovviamente qualche sfizio me lo concedo. Comunque, se dovessi scegliere un piatto per cui impazzisco vi direi senza dubbio le linguine all’astice, amo i piatti di pesce.

Cosa trovi attraente in una ragazza?

– A prescindere dalla mia risposta, la ragazza già per indole femminile è estremamente attraente. Trovo attraente la personalità di una ragazza, il modo in cui si muove, parla e soprattutto ascolta. Il dialogo è una forma di arte sottovalutata, in passato ho trascorso ore ed ore a parlare anche durante camminate sperando non terminassero più.

Ti sei mai innamorato?

– Sì, è una bellissima sensazione !

Come hai vissuto il primo periodo di Lockdown dovuto alla pandemia da corona virus?

– Non potevo credere ai miei occhi. Pensavo, una pandemia ? Forse siamo dentro un film apocalittico, non può essere la realtà. Successivamente accettai la situazione, non c’era molto da fare, anche lamentarsi non poteva cambiare la mia, la nostra situazione. Devo dire che mi sono dedicato molto a me stesso, tra letture di libri, esercizio fisico per il mio corpo, studio e relax, ho dedicato parecchio tempo per la prima volta alla mia persona.

Parli mai con te stesso davanti allo specchio?

– Mi capita. Mi fa riflettere maggiormente.

Per quale celebrità hai una cotta?

– Da quando l’ho vista mi sono innamorato ciecamente di lei: Emily Ratajkowski.

Sei mai stato scaricato?

– Certo. Penso che un po’ tutti abbiamo vissuto questo momento nella nostra vita.

Quanto lontano andresti al tuo primo appuntamento?

– Dipende dalla disponibilità della ragazza. Io abito vicino a Milano, farei la follia di andare anche fino al mare in Liguria, dopo una cena.

Se potessi essere all’interno di un qualsiasi gioco, quale sceglieresti?

– Io gioco poco, però credo vorrei essere un giocatore di Fifa o 2K per giocare a calcio o basket.

Vorresti avere dei bambini?

– In futuro certamente !