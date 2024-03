Una vera e propria rivelazione nel ruolo di opinionista del Grande Fratello: ecco quale sarà il futuro di Cesara Buonamici.

Quale sarà il futuro di Cesara Buonamici dopo la prima esperienza al Grande Fratello nel ruolo di opinionista? A parlarne è stata la diretta interessata nel corso di una lunga intervista a Libero. La nota giornalista ha raccontato come abbia vissuto questa nuova avventura al reality e anche cosa si aspetti per l’anno prossimo a proposito di un eventuale “bis”.

Cesara Buonamici, il futuro al Grande Fratello

Tra i vari passaggi dell’intervista, la giornalista ha spiegato: “Se rifarò questa esperienza anche per la prossima edizione? In fondo è un gioco ma anche un esperimento sociale, specie se uno non l’ha mai fatto”, ha esordito la Buonamici.

“Vedi i caratteri, i comportamenti, i pregi e i difetti dei partecipanti. Impari a guardare e a capire per poter intervenire. Tornare? Una scelta che spetta all’azienda. Io posso solo dire di essermi trovata bene. Se sono contenta che finisce? Tutto finisce”.

Tirando, poi, le somme dell’avventura da opinionista: “È stata un’esperienza lunga, ma è anche vero che era diventato un elemento presente nel ritmo della vita professionale. Ti abitui e vai avanti. Di sicuro mancherà qualcosa dopo la fine“.

Il parere dei colleghi

Dopo essersi sbilanciata, per modo di dire, sul futuro al GF, anche un commento su come i colleghi giornalisti abbiano preso questa sua esperienza nel famoso reality di Canale 5: “Come hanno reagito i colleghi a questa esperienza? La nostra non è una categoria monolitica, con un unico parere diffuso. Favorevoli e scettici sono sempre presenti, comunque i colleghi di Mediaset mi sono stati vicini a cominciare dal direttore Mimun”, ha spiegato la Buonamici.

Di seguito anche un post recente su Instagram da parte dell’account ufficiale del GF dove è presente la giornalista insieme al conduttore Signorini e la Staffelli:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG