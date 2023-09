Stanno per unirsi a nozze Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini e il noto divulgatore scientifico non sta più nella pelle.

Prima di Natale Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini diranno reciprocamente il fatidico “sì”. Lo hanno detto a più riprese entrambi ma con grande forza e orgoglio lo ha ribadito a Chi proprio il noto volto della tv che, in una bella intervista, ha anche rivelato che sarà Emma Bonino a celebrare tale unione.

Cecchi Paone presto sposo con Simone Antolini

Dopo averli visti più uniti che mai prima, durante e dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, ecco Paone e Antolini pronti al grande passo prima di Natale. “Ci sposerà Emma Bonino”.

Non solo l’unione civile tra i due ma anche l’adozione, da parte del divulgatore scientifico, della figlia del giovane Simone, Melissa. “Questo mi permetterà qualora anche la mamma di Melissa sia d’accordo di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente”, ha detto il volto tv. “Poi se non dovessero cambiare le cose nel nostro paese seguiremo l’invito della mia ex moglie Cristina di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario”.

E riguardo il suo amore e rapporto col compagno: “Sono addolcito e ringiovanito. Merito del mio compagno che a Natale sarà mio marito e di sua viglia che voglio adottare e di sua madre. Anche la mia ex moglie fa il tifo per noi”.

In precedenza sul voler adottare la figlia di Antolini, Paone aveva ribadito: “Lui sapeva che le persone più grandi di lui, nella sua situazione, sarebbero potute scappare a gambe levate. Sia donne, sia uomini. Io invece l’ho accolta con grande amore, è una bambina molto matura per l’età che ha. Mi chiama zio”.

Di seguito anche il post Instagram di Chi con le parole del divulgatore scientifico:

