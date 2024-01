Non perdona Caterina Balivo. La conduttrice ha lasciato un commento al vetriolo su Ilary Blasi e le sue vicende personali in tema “amore”…

Si allarga la vicenda tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In queste ore “l’uomo del famoso caffé”, Cristiano Iovino ha rotto il silenzio svelando che tra lui e la conduttrice ci sia stato molto altro. Sulla vicenda è arrivato il commento spiazzante anche di Caterina Balivo che, nel corso del suo programma ‘La volta buona’, si è lasciata andare ad una uscita decisamente forte sulla collega.

Caterina Balivo al veleno su Ilary Blasi

Come detto, nel corso della puintata odierna di ‘La volta buona’, la Balivo si è lasciata andare ad un commento molto pesante a proposito della collega Ilary Blasi.

Durante la trasmissione è stata ospite la giornalista Incoronata Boccia con cui la padrona di casa si è messa a discutere riguardo le parole di Cristiano Iovino proprio sul presunto flirt con la Blasi.

La Balivo ha criticato, in linea generale, il comportamento di tutti coloro coinvolti in questa storia e ha chiesto alla sua ospite: “Poca galanteria da parte di Cristiano o poca galanteria da parte di tutti? No perché hanno comunque raccontato tutto”.

Dopo aver ascoltato la risposta dei presenti, la conduttrice ha voluto rincarare la dose sulla questione e facendo riferimento alla Blasi, ecco arrivare la stoccata: “Documentario, intervista e poi c’è il libro. Insomma, diciamo che la fine è stata pessima“.

Una frase che, sicuramente, non riguarda l’aspetto puramente personale della Blasi ma che indubbiamente hanno destato grande scalpore, specie perché dette in diretta tv e su una collega.

Di seguito anche un post su X del programma con alcuni degli ospiti odierni:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG