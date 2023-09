Al via la nuova stagione tv in Rai con Caterina Balivo protagonista. Per la conduttrice, subito una frecciata ad una collega…

Nel pomeriggio di Rai 1 è iniziata in queste ore l’avventura di Caterina Balivo alla guida del nuovo programma ‘La volta buona’. La nota presentatrice ha, di fatto, preso il posto di Serena Bortone e ‘Oggi è un altro giorno’ e, anche per questo, ha ricevuto alcune critiche e commenti non troppo positivi. In tal senso, la stessa conduttrice ha deciso di togliersi qualche sassolino con tanto di frecciata a Lorella Cuccarini che in precedenza aveva fatto sapere di essere stata contattata proprio per condurre il nuovo format del primo canale della tv di Stato.

Caterina Balivo, stoccata a Lorella Cuccarini

Intervistata da Il Messaggero, la Balivo ha spiegato qualcosa riguardo questa nuova avventura su Rai 1 e il nuovo programma partendo dalle differenze tra lei e la Bortone: “C’è una bella differenza fra una giornalista in qualche modo legata politicamente a questa o a quell’area e una conduttrice come me. Io non sono frutto di una scelta politica. Io vengo da quasi vent’anni di tv del pomeriggio e non sto per condurre Ballando con le stelle, che non è il mio mondo. Diciamo che io sono in quota Caterina”.

Tra gli altri argomenti, però, come detto, anche una risposta a Lorella Cuccarini e al fatto che la biondissima showgirl abbia rivelato di essere stata contattata proprio per la conduzione del programma, poi affidato alla Balivo. “Una come lei può fare quello che vuole: è bravissima. Certo, Romina Power, alla quale nel 2005 chiesero prima di me di fare Festa italiana, non l’ha mai detto. È una questione di stile”.

Insomma, sassolino niente male da parte della conduttrice che parte col botto in questa nuova avventura in Rai.

