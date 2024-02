Vittorio Menozzi avrebbe raccontato a Greta Rossetti i dettagli dei momenti di intimità con Beatrice Luzzi.

All’interno della Casa del Grande Fratello, durante la settimana di Sanremo, si sta sviluppando uno dei casi più rilevanti di tutta l’edizione del reality. Vittorio Menozzi, approfittando dell’uscita organizzata dal GF e del fatto di non essere stato ripreso, avrebbe confidato a Greta Rossetti tutto ciò che sarebbe avvenuto sotto le coperte con Beatrice Luzzi.

Il rapporto tra i due concorrenti si è deteriorato nel tempo, ma già più di una volta durante le puntate del lunedì sera il reality aveva cercato di fare luce sulla loro relazione. Durante il giorno, Vittorio e Beatrice si comportano come amici legati da un rapporto fraterno, tuttavia in più occasioni hanno trascorso la notte insieme: nonostante sia stato mostrato su social e in puntata un video che suggerisce movimenti insoliti sotto le coperte, entrambi hanno affermato pubblicamente di avere solo un’amicizia.

La confidenza di Vittorio Menozzi a Greta Rossetti

A riportare a galla la questione sono state le presunte confidenze che Vittorio avrebbe fatto a Greta. Secondo quanto riferito da Rossetti a Paolo Masella e Letizia Petris, tra Vittorio e Beatrice sarebbe successo qualcosa, oltre a quello che è stato raccontato nella puntata.

Greta, in riferimento a quanto le avrebbe detto Vittorio, ha dichiarato: “Mi ha detto delle cose sia oggi che ieri, mi ha raccontato tutto nel dettaglio, agghiacciante. Mi è venuto il sangue freddo. Però lui ha paura di questa cosa, ha paura che esca questa cosa“

Il caso

I dettagli rivelati da Greta hanno già scatenato una discussione sui social: gli utenti si chiedono quale sia quindi la vera natura del legame tra Vittorio e Beatrice, e se effettivamente sia accaduto più di quanto detto nel corso della puntata.

Ecco cosa ne pensano gli utenti.

Greta: “Lui (Vittorio) mi ha detto tra ieri e oggi moltissime cose successe tra di loro (con Beatrice) cose “agghiaccianti” avvenute sotto le coperte, lui ha paura che esca tutto si vergogna per i genitori” VITTORIO MENOZZI FAI SCHIFO SEI UNA MERDA 🤮#grandefratello — Chuck D (@_Chuck_D) February 8, 2024

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG