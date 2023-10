Giorni di apprensione per Carolina Marconi che dopo aver combattuto contro un tumore ha dovuto fare i conti con altre brutte notizie.

Nelle scorse settimane, Carolina Marconi aveva condiviso con i suoi fan social alcuni momenti molto difficili. In particolare l’ex volto anche del GF aveva spiegato che si era sottoposta ad alcuni controlli che avevano fatto emergere qualcosa di strano. Nel dettaglio, a destare preoccupazione era stata la tac che aveva mostrato qualcosa al fegato. Intervistata da Gente, la donna ha raccontato quanto sia fondamentale la prevenzione, non solo contro i tumori.

Carolina Marconi, il tumore e la prevenzione

“Quando mi hanno trovato un tumore al seno non avevo fatto una prevenzione corretta: c’era il Covid, avrei potuto fare i controlli regolari con mascherina e tutte le precauzioni necessarie, ma ho avuto paura e ho ritardato la mammografia”, ha confidato la Marconi che oggi ha condiviso su Instagram alcune stories proprio in tema prevenzione e controlli.

“L’ho fatta a due anni e mezzo dalla precedente: ho scoperto dopo che se l’avessi fatta solo un anno e mezzo prima mi sarei salvata da tumore, chemioterapia, asportazione di 13 linfonodi e mastectomia totale”.

Tra i vari passaggi dell’intervista della bella Carolina, anche una sottolineatura: “E c’è anche un’altra cosa. Prima di ammalarmi avevo delle protesi al seno, e forse hanno influito anche quelle, cercherò di capire meglio. In ogni caso il mio tumore, che era molto aggressivo ma anche molto piccolo, non si è visto bene subito da mammografia ed eco. C’è voluta una risonanza perché venisse diagnosticato. Per questo dico: ‘Ragazze, se avete delle protesi al seno, siate ancora più attente. E se c’è qualcosa, non accontentatevi del primo parere”.

Di seguito anche quello che è stato fino ad ora l’ultimo post Instagram dell’ex gieffina che spiegava la situazione dopo alcuni controlli fatti:

