Protagonista a Ballando con le Stelle, Carlotta Mantovan torna a far parlare di sé. La donna non esclude un nuovo amore dopo il dolore vissuto.

Amata e apprezzata per la sua delicatezza e, ovviamente, per la storia vissuta con il compianto Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan è tornata a far parlare di sé con la partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’. Del programma e non solo ha avuto modo di dialogare in una bella intervista a Oggi.

Carlotta Mantovan, dalla casa al nuovo possibile amore

Tra i passaggi più interessanti dell’intervista rilasciata a Oggi dalla Mantovan, c’è sicuramente quello legato alla sua casa. La donna, infatti, dopo la morte di Fabrizio Frizzi si è trasferita in Francia: “Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura, dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati”.

“[…] A un certo punto ho sentito il bisogno di prendere le distanze dalla vita che avevo. Per proteggermi, proteggere mia figlia e ripartire”, ha raccontato. Da qui la voglia di fare qualcosa per la comunità che l’ha accolta: “Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio. Cerco di fare cose utili, come la raccolta di fondi per la scuola e per le esigenze, anche le più elementari, della comunità. Pensi che è un posto dove si fa ancora il pane al forno e lo si condivide. Si cucina per tante persone, si fanno lunghe passeggiate, si organizzano eventi gastronomici e sportivi. Una vita molto basica.

E quando si parla della figlia ma anche del suo cuore, a livello sentimentale, la bella Carlotta ha spiegato: “Un nuovo amore dopo Fabrizio? E chi può dirlo? Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella”.

