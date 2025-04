Cannavacciuolo fa 50 anni, la super festa e la maxi torta: le foto

Nelle scorse ore lo chef Antonino Cannavacciuolo ha festeggiato 50 anni. Sui social qualche scatto della festa e della super torta.

Antonino Cannavacciuolo ha raggiunto un traguardo importante: il celebre chef campano ha festeggiato i suoi 50 anni con un evento elegante e suggestivo, che ha unito amici, familiari e colleghi in un’atmosfera di gioia e affetto. Il famoso volto anche della tv non ha festeggiato nella sua lussuosa casa ma ha scelto un altro luogo decisamente importante: il resort Laqua by the Lake, sul Lago d’Orta.

Antonino Cannavacciuolo e il compleanno

Sono state ore di grande gioia per il famoso chef anche della tv, Antonino Cannavacciuolo. L’uomo, come detto, ha festeggiato il suo 50esimo compleanno e lo ha fatto in compagnia della sua famiglia ma anche di tantissimi amici e colleghi. Per i 50 anni, il protagonista di MasterChef ha optato per invitare tutti al resto sul Lago d’Orta.

La festa si è svolta in un ambiente raffinato, con un’illuminazione calda e la piscina sullo sfondo a donare un tocco di magia alla serata. Il dress code era elegante: lo chef ha optato per un completo scuro con camicia abbinata, confermando ancora una volta il suo stile sobrio ma impeccabile. Gli invitati hanno potuto gustare prelibatezze e brindare a questo importante compleanno in un’atmosfera conviviale che rispecchia pienamente il carattere accogliente e caloroso di Cannavacciuolo. Non sono mancati i momenti di commozione, tra abbracci e risate, in un mix perfetto di emozioni e celebrazioni.

La foto con la torta

Tramite i suoi social è stato possibile andare a scoprire qualche dettaglio della festa. Per Cannavacciuolo maxi torta e anche fuori d’artificio. Con un post su Instagram, poi, lo chef si è mostrato con il suo immancabile sorriso e un bicchiere in mano, visibilmente emozionato, mentre spegneva le candeline su una torta spettacolare, realizzata a forma del numero 50 e decorata con quelli che sembrano essere bignè, panna e frutta. La scritta “Tanti Auguri Chef” ha reso omaggio alla sua carriera brillante e alla figura amata che rappresenta per tanti appassionati di cucina.

“Ieri ho compiuto 50 anni, un traguardo importante, e ho ricevuto un’ondata di affetto che mi ha emozionato profondamente. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno dedicato un pensiero, un messaggio, un augurio. Mi avete fatto sentire circondato da tanto calore, e non lo dimenticherò. Cinquanta anni sono un bel pezzo di strada… ma sento che il viaggio è ancora tutto da gustare! Vi voglio bene, con affetto. Antonino“, ha scritto l’uomo a corredo dello scatto social.